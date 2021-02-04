В Сибае из-за халатности чиновника был травмирован ребенок

Сибай | 04 фев 2021 | 21:36

В Сибае перед судом предстанет бывший заместитель главы администрации города. 54-летнего мужчину обвиняют в халатности, приведшей к падению хоккейных ворот на ребенка. Региональным СКР возбуждено уголовное дело.



Напомним, вечером 1 августа 2020 года 7-летняя девочка повисла на перекладине хоккейных ворот, расположенных на детской игровой площадке во дворе дома на улице Ветеранов, из-за чего ворота опрокинулись и упали на ребенка, причинив ей травму головы.







Как установлено следствием, муниципальный контракт на установку детских игровых комплексов был заключен в 2018 году. Заместитель главы администрации города, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по РБ, формально принял работы и не организовал проведение экспертиз, не проверил полноту и качество выполненных работ, и их соответствие требованиям ГОСТ.



В результате хоккейные ворота не были как следует закреплены и опрокинулись во время детских игр.



Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал. Однако следствием собрано достаточно доказательств, чтобы направить уголовное дело в суд.

В адрес главы города Сибай вынесено представление об усилении контроля за процедурой приема выполненных работ по муниципальным контрактам со стороны подчиненных сотрудников и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.





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Фото: gtrk.tv