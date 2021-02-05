В Краснокамском районе пожилые супруги угорели в бане

Краснокамский район | 05 фев 2021 | 14:02

В минувший четверг, 4 февраля, в Краснокамском районе Башкирии случилась трагедии - в бане погибли двое человек.



Все случилось в деревне Енактаево. Сообщается, что 65-летний сельчанин и его 63-летняя супруга надышались угарного газа в бане и скончались.



Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям просит жителей республики следит за правильным использованием печей в банях и саунах. В прошлом году по этой причине произошло больше 700 пожаров.



Ранее сообщалось об аварии в Краснокамском районе. Здесь на автодороге Дюртюли-Нефтекамск столкнулись «ЗАЗ Шанс» и «КамАЗ».



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