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Авария в Уфе: столкнулись встречные автомобили Opel Antara и Hyundai Accent

Авария в Уфе: столкнулись встречные автомобили Opel Antara и Hyundai Accent

Уфа | 05 фев 2021 | 20:53

Вчера, 4 февраля, в столице Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись встречные автомобили Opel Antara и Hyundai Accent. Об этом сообщили в ГИБДД по Уфе.

Авария произошла на улице Надежды. Виновницей ДТП оказалась 38-летняя водитель "Опеля". В ходе проверки выяснилось, что 25-летняя водитель "Акцента" не имела водительского удостоверения.

В результате ДТП пострадала 5-месячная пассажирка автомобиля Hyundai Accent. Малышку госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось о том, что в колодце обнаружили тело пропавшей жительницы Стерлитамака Любови Скачковой. 

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Источник: bash.news

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