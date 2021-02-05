В Башкирии пропала жительница Сибая Альмира Хамматова

Сибай | 05 фев 2021 | 22:31

В Башкирии ищут 58-летнюю жительницу Сибая Альмиру Хамматову. Ориентировку на поиск женщины опубликовали волонтеры отряда «Лиза Алерт» у себя на странице в социальных сетях.



Известно, что она вышла из дома 27 января и обратно уже не вернулась. С тех пор у родных нет информации о ее местонахождении.







Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза.



Одежда: черная куртка выше колен, черные лосины, черные ботинки и черно-белый платок.



Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Альмиры, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-800-700-54-52).

Ранее сообщалось, что в Башкирии разыскивают 17-летнего парня из Салавата Александра Захарова. Ориентировка появилась на странице волонтеров «Отклик».





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Фото: Лиза Алерт