На Уфимском нефтеперерабатывающем заводе загорелся трубопровод | видео

Уфа | 06 фев 2021 | 09:42

Накануне, 6 февраля, около 23.00 по уфимскому времени произошел пожар на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе по ул. Ульяновых, 74.





Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС России, по предварительной информации, из-за разгерметизации загорелся трубопровод диаметром 350 мм. Персоналом предприятия трубопровод был перекрыт. На тушение возгорания ушло более часа, привлекалось 24 человека и семь единиц техники.





— Ликвидировано возгорание на производственной площадке «Уфимского НПЗ», которое произошло в результате разгерметизации трубопровода, отстоящего от основного оборудования. Пострадавших нет, угроза населению отсутствует, на месте ведется постоянный экологический мониторинг, — прокомментировали в пресс-службе ПАО АНК «Башнефть».

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