ДТП в Белебеевском районе: 23-летний парень на легковушке насмерть сбил мужчину
Белебеевский район | 06 фев 2021 | 11:08
Накануне, 5 февраля, в Башкирии в ДТП трагически погиб 50-летний мужчина. Авария произошла около 22:00 в Белебеевском районе на 18 км дороги Белебей-Приютово, сообщает ГИБДД.
Известно, что легковушка сбила насмерть 50-летнего пешехода. За рулем автомобиля находился 23-летний парень.
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Ранее сообщалось о том, что в Белебее мужчина выстрелил из пневматического оружия в соседку.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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