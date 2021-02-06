ДТП в Белебеевском районе: 23-летний парень на легковушке насмерть сбил мужчину

Белебеевский район | 06 фев 2021 | 11:08

Накануне, 5 февраля, в Башкирии в ДТП трагически погиб 50-летний мужчина. Авария произошла около 22:00 в Белебеевском районе на 18 км дороги Белебей-Приютово, сообщает ГИБДД.



Известно, что легковушка сбила насмерть 50-летнего пешехода. За рулем автомобиля находился 23-летний парень.



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Фото: ГИБДД по РБ