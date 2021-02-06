Житель Чишминского района из-за дома угрожал убийством собственному брату

Чишминский район | 06 фев 2021 | 15:19

Житель Башкирии трижды угрожал брату расправой из-за дома, в котором они живут вместе с матерью. На третий раз рядом оказался участковый, который и предложил написать заявление.







Все случилось в деревне Новоусманово Чишминского района Башкирии. Факт семейного конфликта был отмечен участковым при обходе. После подачи пострадавшим заявления в полицию правоохранители установили, что два брата уже давно и регулярно конфликтуют из-за дома.



Один из них, 46-летний мужчина, с некоторой периодичностью угрожает второму, 53-летнему мужчине, расправой.

Пресс-служба МВД по РБ:



- 46-летний житель деревни ведет асоциальный образ жизни, и будучи в нетрезвом состоянии три раза нападал на родного брата. Первые два раза он угрожал убить родственника кухонным ножом, а в третий раз в ход пошли вилы. Однако эти случаи не побуждали другого брата обратиться с заявлением в полицию, переубедить смог только полицейский.

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Теперь в отношении младшего брата возбуждены три уголовных дела по факту угрозы убийством.