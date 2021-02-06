В Кугарчинском районе во время пожара погибла женщина

Кугарчинский район | 06 фев 2021 | 15:39

В Башкирии в течение этой недели произошло 64 пожара, при которых погибли 4 человека. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.







Вчера, 5 февраля, при пожаре в частном доме в Кугарчинском районе погибла женщина. Ей было 83 года.



В ведомстве сообщили, что в качестве наиболее вероятной причины пожара рассматривается нарушение правил монтажа электрооборудования.

Напомним, ﻿по прогнозам синоптиков в ближайшее время на территории республики ожидается сильное похолодание. ﻿﻿В Госкомитете республики по ЧС отметили, в такие периоды, когда жители активно используют для обогрева жилья электрообогревательные приборы и печи, нужно соблюдать меры безопасности: ﻿не обогревать помещения газовыми плитами, которые не предназначены для этого, не сушить бельё над зажжёнными конфорками или вблизи них, ﻿не включать одновременно в одну розетку несколько мощных электрических приборов (микроволновку, стиральную машину, электрообогреватель), ﻿﻿не размещать нагревательные приборы вблизи штор, постельного белья, мебели, других сгораемых материалов, контролировать курильщиков, особенно находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

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