В Кугарчинском районе во время пожара погибла женщина
Кугарчинский район | 06 фев 2021 | 15:39
В Башкирии в течение этой недели произошло 64 пожара, при которых погибли 4 человека. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.
Вчера, 5 февраля, при пожаре в частном доме в Кугарчинском районе погибла женщина. Ей было 83 года.
В ведомстве сообщили, что в качестве наиболее вероятной причины пожара рассматривается нарушение правил монтажа электрооборудования.
Напомним, по прогнозам синоптиков в ближайшее время на территории республики ожидается сильное похолодание. В Госкомитете республики по ЧС отметили, в такие периоды, когда жители активно используют для обогрева жилья электрообогревательные приборы и печи, нужно соблюдать меры безопасности: не обогревать помещения газовыми плитами, которые не предназначены для этого, не сушить бельё над зажжёнными конфорками или вблизи них, не включать одновременно в одну розетку несколько мощных электрических приборов (микроволновку, стиральную машину, электрообогреватель), не размещать нагревательные приборы вблизи штор, постельного белья, мебели, других сгораемых материалов, контролировать курильщиков, особенно находящихся в состоянии алкогольного опьянения.