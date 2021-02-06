Двое уфимцев ограбили магазин украв 10 бутылок водки

Уфа | 06 фев 2021 | 20:21

В Уфе двое мужчин разбили стекло на входной двери магазина и вынесли десяток бутылок водки. К моменту задержания часть похищенного преступники уже успели употребить.







Сообщение о краже из торговой точки в полицию Уфы поступило от представителя магазина. Правоохранителям удалось отыскать преступников быстро. Ими оказались двое неработающих местных жителей 27 и 29 лет.



Оба признались в совершенном, как и в том, что часть похищенной из магазина водки они уже успели распить. Остальное было изъято полицейскими. В отношении похитителей возбуждено уголовное дело по факту кражи, рассказали в пресс-службе МВД по Уфе.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе осудили крупную наркогруппировку. Суд установил, что все началось еще в 2017 году. Тогда 44-летний житель Стерлитамака привлек к распространению наркотиков незаконным путем двоих жителей города Салават. Позже к банде присоединились еще несколько жителей Стерлитамака и Уфы.





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Фото: pixabay