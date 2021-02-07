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В Свердловской области от лобового столкновения погибли жители Башкирии

В Свердловской области от лобового столкновения погибли жители Башкирии

| 07 фев 2021 | 10:22

Лобовое столкновение «десятки» и «Шкоды» на седьмом километре обхода города Нижние Серги Свердловской области унесло жизни пяти человек. Еще трое госпитализированы. На месте аварии 6 февраля работали семь экипажей ДПС.

«Авария произошла на спуске. В районе, где произошло это ЧП, как и по всей области, шел дождь, а к вечеру трассу подморозило. Поэтому возможной причиной столкновения могли стать погодные условия, осложнившиеся дождем и мокрым снегом. Skoda двигалась в сторону города Михайловск, поднималась в горку. А «десятка», наоборот, двигалась вниз, из Башкирии в сторону Екатеринбурга», — сообщил РИА «Новости» руководитель пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Известно, в салоне «ВАЗ-2110», зарегистрированной в Башкирии» погибли трое мужчин и женщина. Также на месте скончался водитель «Шкоды» — местный житель.

Ранее сообщалось об аварии в Туймазинском районе: столкнулись «Лада Калина» и УАЗ: есть погибший.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Соцсети

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