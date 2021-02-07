В Нуримановском районе пара молодых лыжников замерзла и заблудилась в лесу

Нуримановский район | 07 фев 2021 | 11:31

Парень с девушкой едва не оказались пленниками холодного зимнего леса в Нуримановском районе Башкирии. 6 февраля пара лыжников смогла дозвониться до Системы-112, когда началась метель. Молодые люди начали замерзать и уже не могли выбраться к людным местам.







«На поиски незамедлительно выехали спасатели аварийно-спасательной службы из села Павловка госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Спасателям довольно быстро удалось отыскать молодых людей. «Потеряшек» транспортировали до села, где находился их автомобиль», — сообщили в пресс-службе ведомства.



Медицинская помощь лыжникам не понадобилась.

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Фото: Госкомитет РБ по ЧС