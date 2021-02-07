Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Нуримановском районе пара молодых лыжников замерзла и заблудилась в лесу

В Нуримановском районе пара молодых лыжников замерзла и заблудилась в лесу

В Нуримановском районе пара молодых лыжников замерзла и заблудилась в лесу

Нуримановский район | 07 фев 2021 | 11:31

Парень с девушкой едва не оказались пленниками холодного зимнего леса в Нуримановском районе Башкирии. 6 февраля пара лыжников смогла дозвониться до Системы-112, когда началась метель. Молодые люди начали замерзать и уже не могли выбраться к людным местам.

«На поиски незамедлительно выехали спасатели аварийно-спасательной службы из села Павловка госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Спасателям довольно быстро удалось отыскать молодых людей. «Потеряшек» транспортировали до села, где находился их автомобиль», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Медицинская помощь лыжникам не понадобилась.

Читайте также:

В Нуримановском районе лед на водохранилище превратился в оживленную автотрассу
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: