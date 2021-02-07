Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В двух районах Башкирии после тушения пожаров найдены тела мужчин

В двух районах Башкирии после тушения пожаров найдены тела мужчин

В двух районах Башкирии после тушения пожаров найдены тела мужчин

Иглинский район | 07 фев 2021 | 12:06

За сутки пожары в Башкирии унесли жизни двух мужчин. Первый 54-летний житель Иглинского района республики погиб в одноэтажном бревенчатом доме в деревне Верный.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, строение «10 на 12» загорелось утром 7 февраля. Найденные фрагменты тела погибшего, предположительно, принадлежат хозяину дома.

В деревне Айдагулово Альшеевского района Башкирии произошел подобный случай. Огонь охватил бревенчатый дом на улице Магистральной. После ликвидации пожара обнаружено тело 60-летнего мужчины.

Оба случая расследуют дознаватели МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в Кугарчинском районе во время пожара погибла женщина.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: