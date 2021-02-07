В двух районах Башкирии после тушения пожаров найдены тела мужчин

Иглинский район | 07 фев 2021 | 12:06

За сутки пожары в Башкирии унесли жизни двух мужчин. Первый 54-летний житель Иглинского района республики погиб в одноэтажном бревенчатом доме в деревне Верный.



Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, строение «10 на 12» загорелось утром 7 февраля. Найденные фрагменты тела погибшего, предположительно, принадлежат хозяину дома.







В деревне Айдагулово Альшеевского района Башкирии произошел подобный случай. Огонь охватил бревенчатый дом на улице Магистральной. После ликвидации пожара обнаружено тело 60-летнего мужчины.



Оба случая расследуют дознаватели МЧС России.



Ранее сообщалось о том, что в Кугарчинском районе во время пожара погибла женщина.





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Фото: МЧС по РБ