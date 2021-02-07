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Авария в Уфе: столкнулись маршрутка «Mersedes» и автобус Башавтотранса

Авария в Уфе: столкнулись маршрутка «Mersedes» и автобус Башавтотранса

Уфа | 07 фев 2021 | 18:21

Сегодня, 7 февраля, в Уфе произошла авария с участием двух пассажирских автобусов. Инцидент зафиксирован на остановке общественного транспорта «Фирма Мир».

По сообщениям ГИБДД Уфы, столкнулись маршрутка «Mersedes» и автобус Башавтотранса. Автомобили получили различного рода повреждения.

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Также в аварии пострадали четыре пассажира маршрутки. Среди них 17-летний парень, которому потребовалась помощь врачей.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось об аварии в Учалинском районе. Здесь на трассе столкнулись «Газель» и «Nissan», пострадали дети.

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Источник: bash.news

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