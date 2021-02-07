Авария в Уфе: столкнулись маршрутка «Mersedes» и автобус Башавтотранса

Уфа | 07 фев 2021 | 18:21

Сегодня, 7 февраля, в Уфе произошла авария с участием двух пассажирских автобусов. Инцидент зафиксирован на остановке общественного транспорта «Фирма Мир».



По сообщениям ГИБДД Уфы, столкнулись маршрутка «Mersedes» и автобус Башавтотранса. Автомобили получили различного рода повреждения.



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