Авария в Уфе: столкнулись маршрутка «Mersedes» и автобус Башавтотранса
Уфа | 07 фев 2021 | 18:21
Сегодня, 7 февраля, в Уфе произошла авария с участием двух пассажирских автобусов. Инцидент зафиксирован на остановке общественного транспорта «Фирма Мир».
По сообщениям ГИБДД Уфы, столкнулись маршрутка «Mersedes» и автобус Башавтотранса. Автомобили получили различного рода повреждения.
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Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее сообщалось об аварии в Учалинском районе. Здесь на трассе столкнулись «Газель» и «Nissan», пострадали дети.
Источник:
bash.news
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