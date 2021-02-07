Авария в Салаватском районе: на трассе «Кропачево-Месягутово» столкнулись два большегруза

Салаватский район | 07 фев 2021 | 18:35

Сегодня в Салаватском районе произошло жесткое ДТП с участием двух фур. Как сообщает местное издание, все произошло неподалеку от села Мечетлино, на трассе «Кропачево-Месягутово» - там столкнулись два большегруз «Скания».







По предварительной информации, одна фура ехала вниз с опасного подъема, и на крутом повороте водитель неожиданно решил прибавить скорость. В итоге многотонный грузовик вылетел на встречную полосу, где и столкнулся со встречной фурой.



В итоге ДТП один из водителей получил травмы и был доставлен на скорой в Месягутовскую ЦРБ. Обстоятельства аварии сейчас выясняет дорожная полиция.

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