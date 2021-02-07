Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Авария в Башкирии: на трассе Уфа-Янаул у грузовика отлетели колеса на встречные машины | видео

Авария в Башкирии: на трассе Уфа-Янаул у грузовика отлетели колеса на встречные машины | видео

Авария в Башкирии: на трассе Уфа-Янаул у грузовика отлетели колеса на встречные машины | видео

| 07 фев 2021 | 20:04

В пятницу, 5 февраля, на 44 км автодороги Уфа — Янаул произошла массовая авария. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор водителя, который двигался за грузовиком. У впереди едущей машины один за другим отлетели 2 колеса. Они и стали причиной аварии: водители встречных машин, пытаясь увернуться от столкновения и объехать препятствия, потеряли управление и остановились на дороге.

К счастью, пострадавших нет.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео
Видео: УГИБДД МВД по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: