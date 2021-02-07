Авария в Башкирии: на трассе Уфа-Янаул у грузовика отлетели колеса на встречные машины | видео
| 07 фев 2021 | 20:04
В пятницу, 5 февраля, на 44 км автодороги Уфа — Янаул произошла массовая авария. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор водителя, который двигался за грузовиком. У впереди едущей машины один за другим отлетели 2 колеса. Они и стали причиной аварии: водители встречных машин, пытаясь увернуться от столкновения и объехать препятствия, потеряли управление и остановились на дороге.