Авария в Башкирии: на трассе Уфа-Янаул у грузовика отлетели колеса на встречные машины | видео

| 07 фев 2021 | 20:04

В пятницу, 5 февраля, на 44 км автодороги Уфа — Янаул произошла массовая авария. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор водителя, который двигался за грузовиком. У впереди едущей машины один за другим отлетели 2 колеса. Они и стали причиной аварии: водители встречных машин, пытаясь увернуться от столкновения и объехать препятствия, потеряли управление и остановились на дороге.



К счастью, пострадавших нет.

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Фото: скрин видео

Видео: УГИБДД МВД по РБ