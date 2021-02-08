В Белорецком районе спасатели нашли пропавших на снегоходах туристов

Белорецкий район | 08 фев 2021 | 09:26

МЧС по РБ сообщило об прошествии, которая произошла накануне, 7 февраля, в Белорецком районе. Тогда поступила информация о том, что трое туристов на снегоходах выехали из базы и обратно не вернулись. Путешественники из города Межгорье должны были направиться на гору Ямантау, но связь с ними была потеряна.







На их поиски отправились 5 добровольцев и 5 спасателя на снегоходах и автомобилях.Их удалось обнаружить ближе к трем часам ночи. Пропавшие находились в охотничьем домике. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Напоминаем гражданам о необходимости регистрации своего туристического маршрута, вся подробная информация имеется на сайте Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе на подъемнике горнолыжного комплекса застряли люди.





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Фото: potokmedia.ru