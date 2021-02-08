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В Стерлитамаке водитель «Рено Логан» устроил «догонялки» с сотрудниками ГИБДД

В Стерлитамаке водитель «Рено Логан» устроил «догонялки» с сотрудниками ГИБДД

Стерлитамакский район | 08 фев 2021 | 16:35

Внимание сотрудников ГИБДД Стерлитамака накануне вечером привлёк автомобиль «Рено Логан». Водитель странно вёл себя за рулём, поэтому инспекторы попросили его остановиться на обочине.

И на первый взгляд мужчина за рулём «Рено» хотел остановиться, но в последний момент нажал на педаль газа. Сотрудники ГИБДД поспешили за нарушителем, погоня закончилась только в Аургазинском районе.

Даже когда машину удалось остановить, водитель выбежал из авто и постарался убежать. Но у него ничего не вышло – он был задержан сотрудниками полиции. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови 24-летнего водителя.

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Источник: bash.news
Фото: скриншот видео

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