Житель Баймакского района ударил жену совком, а затем убил знакомого

Баймакский район | 08 фев 2021 | 16:41

43-летний житель села Темясово Баймакского района подозревается в убийстве знакомого на почве ревности. Возбуждено уголовное дело, сообщает следком Башкирии.







Следствие считает, что утром знакомый пришел в гости к 43-летнему мужчине, чтобы поговорить с ним по поводу его злоупотребления алкоголем и уговорить обратиться за помощью к специалистам. В доме также была супруга сельчанина. Во время разговора пьяный мужчина приревновал жену к знакомому и ударил её металлическим совком по голове. Друг семьи попытался остановить 43-летнего сельчанина, и они подрались. Во время драки хозяин дома несколько раз ударил гостя ножом в грудь, спину и шею. Мужчина скончался на месте. Затем мужчина по телефону сообщил родственникам убитого о случившемся и уехал на своём автомобиле.

После получения сообщения о преступлении оперативники объявили план-перехват, в результате мужчина был задержан полицейскими. Находясь в служебном автомобиле, 43-летний сельчанин ударил по голове полицейского надетыми на него наручниками. Сейчас мужчине предъявлено обвинение, вину он признал. Решается вопрос о заключении его под стражу.

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