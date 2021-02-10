В Стерлитамакском районе мужчина попытался подкупить судебного пристава

Стерлитамакский район | 10 фев 2021 | 09:20

В Стерлитамакском районе сотрудники МВД вместе со специалистами отдела собственной безопасности ФССП Башкирии задержали 33-летнего мужчину, который пытался подкупить судебного пристава.







Служительница закона во время проверки одной из фирм выявила многочисленные неисполнения требований по удержанию из заработка сотрудников некоторых сумм в счет погашений долгов по судебным решениям. За эту работу отвечал заместитель директора, которые решил избежать административного наказания. Для этого он предложил сотруднице служб судебных приставов взятку 15 тысяч рублей.

По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, женщина отказалась о незаконного предложения и сообщила о нем руководству. Однако взяткодатель настоял на своем и при следующей встрече передал женщине десять тысяч рублей, пообещав отдать оставшуюся сумму позже. В итоге мужчину задержали с поличным, и он стал фигурантом дела о даче взятки.

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