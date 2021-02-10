В Белебее задержанный мужчина ударил полицейского в шею шариковой ручкой

Белебеевский район | 10 фев 2021 | 09:47

В башкирском городе Белебее задержанный мужчина ударил полицейского в шею шариковой ручкой. Инцидент произошел вечером 7 февраля.







Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, сотрудники патрульно-постовой службы заметили пьяного горожанина на улице возле его же дома. Они попросили 53-летнего мужчину проехать с ними в отдел МВД для составления административного протокола.

По пути никаких проблем с задержанным не возникло, а вот в комнате для выяснения обстоятельств он вышел из себя. Выкрикивая угрозы, горожанин взял в руку шариковую ручку и ударил ей в шею 34-летнего стажера – водителя мобильного взвода. Присутствующие в помещение полицейские скрутили напавшего и надели на него наручники.

Пострадавшего сотрудника доставили в центральную районную больницу. Там ему диагностировали колотую рану шеи и после оказания помощи отпустили домой.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram