ДТП в Абзелиловском районе: водитель «Ниссан Патфайндер» насмерть задавил лежащего на дороге мужчину

В седьмом часу утра 9 февраля в Абзелиловском районе Башкирии под колесами автомобиля погиб 44-летний мужчина.
Все случилось на пятом километре дороги Кусимовский рудник-Ст.Ташбулатово. 36-летний житель Челябинской области за рулем «Ниссана Патфайндера» попросту не успел затормозить перед человеком, который лежал на проезжей части. Шансов выжить у него не было.
За сутки в Башкирии зарегистрировано 12 аварий с четырьмя погибшими и десятью пострадавшими. Автоинспекторы задержали 22 нетрезвых водителей и пресекли больше 2100 нарушений ПДД.