ДТП в Абзелиловском районе: водитель «Ниссан Патфайндер» насмерть задавил лежащего на дороге мужчину

Абзелиловский район | 10 фев 2021 | 10:19

В седьмом часу утра 9 февраля в Абзелиловском районе Башкирии под колесами автомобиля погиб 44-летний мужчина.







Все случилось на пятом километре дороги Кусимовский рудник-Ст.Ташбулатово. 36-летний житель Челябинской области за рулем «Ниссана Патфайндера» попросту не успел затормозить перед человеком, который лежал на проезжей части. Шансов выжить у него не было.



За сутки в Башкирии зарегистрировано 12 аварий с четырьмя погибшими и десятью пострадавшими. Автоинспекторы задержали 22 нетрезвых водителей и пресекли больше 2100 нарушений ПДД.



Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе оштрафовали 4 общепита за торговлю спиртным без лицензии.





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Фото: блог начальника ГИБДД РБ