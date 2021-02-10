Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » ДТП в Абзелиловском районе: водитель «Ниссан Патфайндер» насмерть задавил лежащего на дороге мужчину

ДТП в Абзелиловском районе: водитель «Ниссан Патфайндер» насмерть задавил лежащего на дороге мужчину

ДТП в Абзелиловском районе: водитель «Ниссан Патфайндер» насмерть задавил лежащего на дороге мужчину

Абзелиловский район | 10 фев 2021 | 10:19

В седьмом часу утра 9 февраля в Абзелиловском районе Башкирии под колесами автомобиля погиб 44-летний мужчина.

Все случилось на пятом километре дороги Кусимовский рудник-Ст.Ташбулатово. 36-летний житель Челябинской области за рулем «Ниссана Патфайндера» попросту не успел затормозить перед человеком, который лежал на проезжей части. Шансов выжить у него не было.

За сутки в Башкирии зарегистрировано 12 аварий с четырьмя погибшими и десятью пострадавшими. Автоинспекторы задержали 22 нетрезвых водителей и пресекли больше 2100 нарушений ПДД.

Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе оштрафовали 4 общепита за торговлю спиртным без лицензии.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: