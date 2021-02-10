Авария в Уфе: водитель автобуса с пассажирами врезался в остановку

Уфа | 10 фев 2021 | 12:08

Сегодня, 10 февраля, в Октябрьском районе Уфы произошло ДТП с участием общественного транспорта. Автобус «Башавтотранса» врезался в остановочный павильон на «Железнодорожной больнице» в сторону Черниковки. Это случилось в 10 часов утра.



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Фото: пресс-служба ГИБДД Башкортостана