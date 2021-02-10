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Авария в Уфе: водитель автобуса с пассажирами врезался в остановку

Авария в Уфе: водитель автобуса с пассажирами врезался в остановку

Уфа | 10 фев 2021 | 12:08

Сегодня, 10 февраля, в Октябрьском районе Уфы произошло ДТП с участием общественного транспорта. Автобус «Башавтотранса» врезался в остановочный павильон на «Железнодорожной больнице» в сторону Черниковки. Это случилось в 10 часов утра.

Известно, что за рулем НефАЗа находился 34-летний водитель. Кроме того, в салоне автобуса были 12 пассажиров. К счастью, никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось об аварии под Уфой. Здесь столкнулись грузовик «Тонар» и «Лексус», есть погибшие.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба ГИБДД Башкортостана

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