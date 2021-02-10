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В Бураевском районе глава фермерского хозяйства погиб от зерноочистки

В Бураевском районе глава фермерского хозяйства погиб от зерноочистки

Бураевский район | 10 фев 2021 | 12:45

В Бураевском районе республики на производстве произошел несчастный случай. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан.

Выяснилось, что 4 февраля 2021 года 55-летний глава фермерского хозяйства занимался уборкой амбара. По предварительной версии, во время работы на мужчину опрокинулся сепаратор зерна. Он получил тяжелые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

Сотрудники Гострудинспекции начали расследование трагедии. Они определяют причины и обстоятельства, из-за которых произошел несчастный случай.

Напомним, ранее на территории Ишимбайской центральной районной больницы погиб штукатур-маляр. Он вместе с другими рабочими занимался спилом деревьев, одно из которых в какой-то момент упало на мужчину. Он погиб на месте. Инспекторы выясняют, как произошла трагедия.

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Источник: proural.info

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