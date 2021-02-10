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В Белебеевском районе мужчина едва не спалил дом, обогреваясь костром на кухне

В Белебеевском районе мужчина едва не спалил дом, обогреваясь костром на кухне

Белебеевский район | 10 фев 2021 | 14:05

Сегодня, 10 февраля, в 02:47 в Белебеевском районе республики горела квартира в жилом кирпичном двухквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РБ.

В квартире, где начался пожар, проживал 61-летний мужчина. По уточненным данным, из-за отсутствия в квартире электричества, газа и отопления, находчивый хозяин развел огонь прямо на кухне и обогревался с помощью костра какое-то время, пока не уснул. Проснулся он только ночью от пронзительного звука сработавшего пожарного извещателя.

В этот момент уже загорелась межкомнатная стена, соединяющая кухню и спальню. Мужчина быстро покинул дом и уже на улице увидел, что огонь перекинулся на крышу. 

По словам жителей соседней квартиры, они проснулись от лая собаки и тоже поспешили на улицу. 

Пожар был потушен 03:25. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Стоит отметить, что пожарные извещатели были установлены в двух квартирах дома в 2020 году по льготной программе «Одинокие престарелые граждане», — добавили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv

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