В Белебеевском районе мужчина едва не спалил дом, обогреваясь костром на кухне
Белебеевский район | 10 фев 2021 | 14:05
Сегодня, 10 февраля, в 02:47 в Белебеевском районе республики горела квартира в жилом кирпичном двухквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РБ.
В квартире, где начался пожар, проживал 61-летний мужчина. По уточненным данным, из-за отсутствия в квартире электричества, газа и отопления, находчивый хозяин развел огонь прямо на кухне и обогревался с помощью костра какое-то время, пока не уснул. Проснулся он только ночью от пронзительного звука сработавшего пожарного извещателя.
В этот момент уже загорелась межкомнатная стена, соединяющая кухню и спальню. Мужчина быстро покинул дом и уже на улице увидел, что огонь перекинулся на крышу.
По словам жителей соседней квартиры, они проснулись от лая собаки и тоже поспешили на улицу.
Пожар был потушен 03:25. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Стоит отметить, что пожарные извещатели были установлены в двух квартирах дома в 2020 году по льготной программе «Одинокие престарелые граждане», — добавили в ведомстве.