Уфимец на глазах у сына ранил жену ножом, а затем покончил с собой

Уфа | 10 фев 2021 | 14:10

Сегодня, 10 февраля, в одной из уфимских квартир в Ленинском районе ссора закончилась большой трагедией. По сообщению СК по РБ, местный житель во время словесной перепалки с женой напал на нее с ножом. Женщину ранили в живот.







Жуткую картину наблюдал и их сын. Во время следующего замаха кухонным прибором 13-летний подросток попытался защитить мать и получил рану на руке. Пострадавшие остались живы и были госпитализированы.



Нападавший, осознав свои поступки, совершил самоубийство. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство» (ст. 105 УК РФ). Следователи проводят весь комплекс необходимых мероприятий для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

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