Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Уфимец на глазах у сына ранил жену ножом, а затем покончил с собой

Уфимец на глазах у сына ранил жену ножом, а затем покончил с собой

Уфимец на глазах у сына ранил жену ножом, а затем покончил с собой

Уфа | 10 фев 2021 | 14:10

Сегодня, 10 февраля, в одной из уфимских квартир в Ленинском районе ссора закончилась большой трагедией. По сообщению СК по РБ, местный житель во время словесной перепалки с женой напал на нее с ножом. Женщину ранили в живот.

Жуткую картину наблюдал и их сын. Во время следующего замаха кухонным прибором 13-летний подросток попытался защитить мать и получил рану на руке. Пострадавшие остались живы и были госпитализированы.

Нападавший, осознав свои поступки, совершил самоубийство. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство» (ст. 105 УК РФ). Следователи проводят весь комплекс необходимых мероприятий для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

Читайте также:

Авария в Уфе: водитель автобуса с пассажирами врезался в остановку
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: