В Аургазинском районе пожарный извещатель спас семью с двумя детьми

Аургазинский район | 10 фев 2021 | 18:41

Сегодня, 10 февраля, в 10:51 в ГУ МЧС России по РБ сообщили о пожаре в жилом доме в селе Толбазы Аургазинского района республики. На момент прибытия сотрудников МЧС России по внешним признакам задымления и горения не наблюдалось. Дом размерами 10х8 метров.







Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, пожар потушил хозяин дома подручными средствами, до прибытия пожарных. В доме был установлен автономный дымовой пожарный извещатель, выданный администрацией сельского совета в связи с рождением ребенка в 2019 году. Пожарный извещатель оповестил находившуюся в доме семью. Женщина с двумя детьми успешно эвакуировались.





- В результате аварийно-токового явления в электрической сети произошло оплавление изоляции электропроводов на пощади 0,3 квадратных метров, повреждено деревянное потолочное перекрытие на площади 3 квадратных метров в помещении спальни. К счастью, погибших и травмированных в результате пожара нет, — сообщили в ведомстве.

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Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ