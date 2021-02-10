Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Аургазинском районе пожарный извещатель спас семью с двумя детьми

В Аургазинском районе пожарный извещатель спас семью с двумя детьми

В Аургазинском районе пожарный извещатель спас семью с двумя детьми

Аургазинский район | 10 фев 2021 | 18:41

Сегодня, 10 февраля, в 10:51 в ГУ МЧС России по РБ сообщили о пожаре в жилом доме в селе Толбазы Аургазинского района республики. На момент прибытия сотрудников МЧС России по внешним признакам задымления и горения не наблюдалось. Дом размерами 10х8 метров.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, пожар потушил хозяин дома подручными средствами, до прибытия пожарных. В доме был установлен автономный дымовой пожарный извещатель, выданный администрацией сельского совета в связи с рождением ребенка в 2019 году. Пожарный извещатель оповестил находившуюся в доме семью. Женщина с двумя детьми успешно эвакуировались.


- В результате аварийно-токового явления в электрической сети произошло оплавление изоляции электропроводов на пощади 0,3 квадратных метров, повреждено деревянное потолочное перекрытие на площади 3 квадратных метров в помещении спальни. К счастью, погибших и травмированных в результате пожара нет, — сообщили в ведомстве.

Читайте также:

В Аургазинском районе врача осудили за смерть 16-летней девушки
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: