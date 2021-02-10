Авария в Белебеевском районе: столкнулись попутные «Нива» и «Митсубиши Паджеро», погибли люди Белебеевский район | 10 фев 2021 | 19:49 Сегодня, 10 февраля, в шестом часу вечера в Белебеевском районе произошло ДТП.Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, на 10 км трассы Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы столкнулись попутные «Нива» и «Митсубиши Паджеро». Водитель и пассажир «Нивы» были госпитализированы с тяжёлыми травмами. Позже они скончались. Читайте также: В Белебее задержанный мужчина ударил полицейского в шею шариковой ручкой В настоящее время информация уточняется.Ранее сообщалось о том, что в Белебеевском районе мужчина едва не спалил дом, обогреваясь костром на кухне.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: gtrk.tv Фото: Пресс-служба ГИБДД по РБ Поделиться: Читайте также