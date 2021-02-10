Авария в Белебеевском районе: столкнулись попутные «Нива» и «Митсубиши Паджеро», погибли люди

Белебеевский район | 10 фев 2021 | 19:49

Сегодня, 10 февраля, в шестом часу вечера в Белебеевском районе произошло ДТП.



Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, на 10 км трассы Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы столкнулись попутные «Нива» и «Митсубиши Паджеро». Водитель и пассажир «Нивы» были госпитализированы с тяжёлыми травмами. Позже они скончались.

Читайте также: В Белебее задержанный мужчина ударил полицейского в шею шариковой ручкой

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Пресс-служба ГИБДД по РБ