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Авария в Белебеевском районе: столкнулись попутные «Нива» и «Митсубиши Паджеро», погибли люди

Авария в Белебеевском районе: столкнулись попутные «Нива» и «Митсубиши Паджеро», погибли люди

Белебеевский район | 10 фев 2021 | 19:49

Сегодня, 10 февраля, в шестом часу вечера в Белебеевском районе произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, на 10 км трассы Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы столкнулись попутные «Нива» и «Митсубиши Паджеро». Водитель и пассажир «Нивы» были госпитализированы с тяжёлыми травмами. Позже они скончались.

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В настоящее время информация уточняется.

Ранее сообщалось о том, что в Белебеевском районе мужчина едва не спалил дом, обогреваясь костром на кухне.
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Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба ГИБДД по РБ

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