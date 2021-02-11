Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Уфе 17-летний подросток обнаружил истерзанное тело своей матери

В Уфе 17-летний подросток обнаружил истерзанное тело своей матери

В Уфе 17-летний подросток обнаружил истерзанное тело своей матери

Уфа | 11 фев 2021 | 09:12

Следком Башкирии сообщил, что в Уфе 17-летний парень обнаружил тело своей матери в ее собственной квартире. В настоящий момент в ведомстве уже установили подозреваемого в убийстве. Им оказался 67-летний ранее судимый сожитель.

По данным следователей, тело подросток нашел в квартире на улице Муксинова в Уфе. Из квартиры, по его словам, пропал также телевизор и телефон, проинформировали в ведомстве. Позже было установлено, что убил женщину ее сожитель, который сознался в содеянном.

По предварительной версии, убийство произошло 4 февраля 2021 года. В тот день между жертвой и ее сожителем в состоянии алкогольного опьянения произошла ссора. Потерпевшая выгоняла мужчину из дома по причине того, что он не работает и злоупотребляет алкоголем. Во время конфликта мужчина ударил свою обидчицу ножом несколько раз, после чего она скончалась.

Читайте также:

Сектантку из Уфы Земфиру Гайнуллину отправили на принудительное лечение за убийство ребенка
Сначала фигурант уголовного дела, уточнили в Следкоме, решил скрыться, но после все же вернулся, прихватив из дома телевизор и телефон жертвы. В настоящий момент ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего расследуются.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: