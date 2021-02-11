В Башкирии пропал житель Учалов Александр Шигапов
Учалинский район | 11 фев 2021 | 14:32
В башкирском городе Учалы без вести пропал 25-летний Александр Шигапов. Мужчина вышел из дома 8 февраля и не вернулся обратно. На звонки друзей и близких он отвечать перестал.
Об исчезновении горожанина поисковый отряд «Лиза Алерт». Там полагают, что Александр может находиться в любом из районов республики.
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Был одет в красную куртку, черные джинсы, коричневые ботинки и серую шапку.
Всех, кто знает о местонахождении Александра Шигапова, просят обратиться по телефону 8 (800) 700-54-52 («Лиза Алерт») или 112.
Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: "Лиза Алерт"
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