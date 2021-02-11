В Чишминском районе мужчина искалечил беременную супругу черенком от вил

Чишминский район | 11 фев 2021 | 15:44

В деревне Кузьминка Чишминского района Башкирии 10 февраля к участковому обратилась 34-летняя местная жительница. Она сообщила о том, что конфликт с супругом стоил жизни их еще не родившемуся ребенку. Тело позже было найдено на соседнем участке.







По предварительным данным пресс-службы МВД РБ, между мужем и женой завязался конфликт на бытовой почве. Мужчина предъявлял жене претензии по поводу отсутствия домашнего уюта. Разгневанный муж взял вилы и начал угрожать жене убийством. В итоге он нанес ей телесные повреждения черенком от вил. После чего у беременной женщины случился выкидыш.



Выяснилось, что мужчина был ранее судим за причинение среднего вреда здоровью человека.





«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Материал по факту обнаружения плода ребенка направлен в территориальное подразделение Следственного комитета России», — сообщили в пресс-службе МВД РБ.

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