В Гафурийском районе девочка получила ожоги играя с зажигалкой

Гафурийский район | 11 фев 2021 | 16:04

В Гафурийском районе маленькая девочка получила термический ожог. Как сообщает Госкомитет по ЧС Башкирии, 11-летний ребенок в деревне Баимбетово играла с зажигалкой в отсутствие родителей. Детская шалость превратилась в опасность и девочка поранила себя. Она госпитализирована, врачи поставили ей диагноз термический ожог.







По статистике комитета, в 2020 году в огне умерло 13 детей. С начала 2021 года в Башкирии в пожаре погибли 37 человек. зачастую причиной возгорания может стать игры с огнем детей. Спасатели рекомендуют родителям не оставлять своих чад без внимания и убрать из их поля зрения спички и зажигалки.





«Не оставляйте маленьких детей рядом с работающими электронагревательными приборами, затопленными печами или каминами.Установите в своём жилье пожарный извещатель. Малолетний ребёнок не может себя спасти при опасности, и Ваш долг защитить его! Берегите себя и своих детей!», — заявили в Госкомитет по ЧС

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