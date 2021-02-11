Жительница Салаватского района вовремя потушила пожар благодаря извещателю

Салаватский район | 11 фев 2021 | 18:54

Сегодня утром, 11 февраля, в деревне Юнусово Салаватского района произошел пожар. Печальных последствий удалось избежать благодаря срабатыванию пожарного извещателя.



Сообщение о возгорании в одном из домов поступило в 05:08. Прибывшие на место огнеборцы выяснили, что хозяйка дома затопила печь, врем от времени подбрасывая дрова. Ранним утром она проснулась от громкого сигнала извещателя и увидела дым, шедший от печи. Еще до прибытия пожарных женщина принялась тушить огонь подручными средствами. Известно, что устройство установили в доме одинокой пенсионерки в июне 2020 года.



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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ