Жительница Салаватского района вовремя потушила пожар благодаря извещателю

Сегодня утром, 11 февраля, в деревне Юнусово Салаватского района произошел пожар. Печальных последствий удалось избежать благодаря срабатыванию пожарного извещателя.
Сообщение о возгорании в одном из домов поступило в 05:08. Прибывшие на место огнеборцы выяснили, что хозяйка дома затопила печь, врем от времени подбрасывая дрова. Ранним утром она проснулась от громкого сигнала извещателя и увидела дым, шедший от печи. Еще до прибытия пожарных женщина принялась тушить огонь подручными средствами. Известно, что устройство установили в доме одинокой пенсионерки в июне 2020 года.