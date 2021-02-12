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В Кугарчинском районе женщину ограбил ее знакомый

В Кугарчинском районе женщину ограбил ее знакомый

Кугарчинский район | 12 фев 2021 | 09:52

Накануне в Кугарчинском районе Башкирии на 38-летнюю женщину напал знакомый. Она обратилась с заявлением в полицию. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Сотрудники полиции задержали налетчика по горячим следам. В содеянном он признался. В отношении него оперативники возбудили уголовное дело.

Пресс-служба МВД по Башкирии:

- Со слов потерпевшей, вечером, идя по улице, она встретила мужчину, в доме которого работает уборщицей. Предполагаемый грабитель шел в гости к другу, увидев знакомую, недолго думая, решил ее обокрасть. Повалив женщину на землю, отобрал у нее телефон и две тысячи рублей. Чтобы женщина сразу не обратилась в полицию, мужчина выключил ее мобильник и кинул рядом с ней на землю. После чего, преступник убежал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Кугарчинском районе во время пожара погибла женщина. Наиболее вероятной причины пожара рассматривается нарушение правил монтажа электрооборудования.

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Источник: bash.news

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