В Сибае под окнами многоэтажки обнаружили тело девушки

Сибай | 12 фев 2021 | 10:12

Накануне в Сибае под окнами 12-этажки обнаружили тело 19-летней девушки. Подробности инцидента рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.







Трагедия произошла в понедельник, 8 февраля. За несколько минут до своей смерти девушка оставила на странице в соцсетях прощальное послание: «Никаких странностей не будет больше. Благодарна за все». Известно, что она училась на четвертом курсе местного колледжа.



Следователи и криминалисты изъяли с места происшествия телефон погибшей девушки. Тело направили на судмедэкспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Ранее сообщалось о том, что в Сибае из-за халатности чиновника был травмирован ребенок. Региональным СКР возбуждено уголовное дело.





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