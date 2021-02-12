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В Уфе инженер УМПО едва не погиб, упав с высоты

В Уфе инженер УМПО едва не погиб, упав с высоты

Уфа | 12 фев 2021 | 11:26

Работник УМПО в Уфе рухнул с высоты и получил тяжелейшие травмы. Несчастный случай произошел 8 февраля на втором этаже производственного корпуса.

Как сообщает пресс-служба Гострудинспекции РБ, во время уборки пустующего помещения 37-летний инженер по наладке и испытаниям упал в технологический проём с высоты около трёх метров. С тяжелой травмой мужчина госпитализирован.

В ходе расследования определят обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе жителей аварийных домов переселили в гниющие новые дома. Активисты назвали постройки домами, «которые больше похожи на садовые домики, а не на капитальное жилье для круглогодичного проживания».

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Источник: gtrk.tv

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