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Массовая авария в Уфе: из-за нечищенных дорог на улице столкнулись 3 автомобиля

Массовая авария в Уфе: из-за нечищенных дорог на улице столкнулись 3 автомобиля

Уфа | 12 фев 2021 | 12:02

Накануне, 11 февраля, в центре Уфы произошла массовая авария. На улице Цюрупы столкнулись три автомобиля. Предположительно, ДТП произошло из-за сильной заснеженности дороги.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы, 53-летний мужчина за рулём «Хёндай Солярис» при повороте на переулок Пархоменко столкнулся с попутным «Джип Гранд Чероки», после чего наехал на припаркованную «Тайота Королла».

В аварии пострадал водитель «Хёнадй» — ему потребовалась госпитализация. При этом проверка показала, что на улице были нарушены требования зимнего содержания дороги.

Пресс-служба ГИБДД Уфы:

- При проведении обследования улично-дорожной сети было установлено, что нарушены требования зимнего содержания дороги – на проезжей части слой рыхлого снега превысил допустимую норму. Это значит, что дорога по улице Цюрупы должна была быть очищена даже во время снегопада. Очередность работ по снегоочистке для дороги и улиц определяется проектами содержания автомобильных дорог, которая не была выполнена в полном объёме.
По факту аварии был составлен акт выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автодороги.

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Источник: bash.news

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