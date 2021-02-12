В Кармаскалинском районе сын со снохой выгнали пожилых отца и мать из дома | видео

Кармаскалинский район | 12 фев 2021 | 12:29

В социальных сетях бурно обсуждается семейный конфликт между взрослым сыном и родителями, произошедший в селе Сахаево Кармаскалинского района Башкирии.



По словам соседей, сын со снохой выгнали пожилых отца и мать из дома и виной всему вопрос с недвижимостью.





На видео, опубликованном в нескольких пабликах, мужчина через высокий забор выбрасывает вещи. Очевидцы вместе с пенсионерами проходят во двор. Происходящее комментирует автор видео — местная жительница.

- Не можем домой зайти, представьте. Родители стоят. Не открывают нам дверь в собственный дом. Родители строили по копеечкам все здесь.

Финал у видео жуткий - трое мужчин, в том числе отец и сын, сцепились в драке. Один замахивается на другого с топором, раздаются крики.

Неизвестно, чем закончилась семейная драма, которая, предположительно, началась с поджога вещей в доме. В обстоятельствах случившегося разбираются стражи порядка.





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Фото: скриншот видео