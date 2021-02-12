В страшном пожаре в Мелеузовском районе погибли двое детей | видео
Мелеузовский район | 12 фев 2021 | 14:36
Сегодня, 12 февраля, в поселке Зирган Мелеузовского района произошел пожар со смертельным исходом. В огне погибли двое несовершеннолетних детей. По данным МЧС, возгорание вспыхнуло внутри жилого дома площадью 7 на 10 метров в 11:46.
На место происшествия в экстренном порядке направлены силы МЧС. В 12:31 удалось локализовать возгорание. Открытое горение удалось ликвидировать в 13:15.
К сожалению, на пепелище пожара обнаружены тела двоих детей — мальчики 3 и 4 лет. Пожарным удалось спасти их 8-летнего брата. Он госпитализирован в городскую больницу Салавата, предварительный диагноз — отравление угарным газом. Медицинская помощь еще понадобилась 30-летней женщине, матери погибших детей.
Ранее сообщалось, что житель Мелеуза пытался украсть из магазина продукты, водку и нижнее белье.