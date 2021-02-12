Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В страшном пожаре в Мелеузовском районе погибли двое детей | видео

В страшном пожаре в Мелеузовском районе погибли двое детей | видео

В страшном пожаре в Мелеузовском районе погибли двое детей | видео

Мелеузовский район | 12 фев 2021 | 14:36

Сегодня, 12 февраля, в поселке Зирган Мелеузовского района произошел пожар со смертельным исходом. В огне погибли двое несовершеннолетних детей. По данным МЧС, возгорание вспыхнуло внутри жилого дома площадью 7 на 10 метров в 11:46.

На место происшествия в экстренном порядке направлены силы МЧС. В 12:31 удалось локализовать возгорание. Открытое горение удалось ликвидировать в 13:15.


К сожалению, на пепелище пожара обнаружены тела двоих детей — мальчики 3 и 4 лет. Пожарным удалось спасти их 8-летнего брата. Он госпитализирован в городскую больницу Салавата, предварительный диагноз —  отравление угарным газом. Медицинская помощь еще понадобилась 30-летней женщине, матери погибших детей.

Причины трагического пожара предстоит установить дознавателю МЧС. На месте работают испытательная пожарная лаборатория и психологи.

Ранее сообщалось, что житель Мелеуза пытался украсть из магазина продукты, водку и нижнее белье.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: