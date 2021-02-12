В Следкоме Башкирии озвучили подробности смертельного пожара в Мелеузовском районе

Мелеузовский район | 12 фев 2021 | 16:31

Следком Башкирии передал, что по факту пожара в Мелеузовском районе, в котором погибли двое детей, возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).







Следователи установили, что в момент пожара на улице Ленина в селе Зирган Мелеузовского района в доме находились трое детей, их мать и бабушка. Спасти двух 5-летних мальчиков не удалось, 8-летнего мальчика госитализировали.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания дома, допрашиваются очевидцы и семья погибших, изучаются их жилищно-бытовые условия проживания, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему», – уточнили в ведомстве.

Сегодня, 12 февраля, в поселке Зирган Мелеузовского района произошел пожар со смертельным исходом . В огне погибли двое несовершеннолетних детей. По данным МЧС, возгорание произошло внутри жилого дома площадью 7 на 10 метров в 11:46.

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту страшного происшествия. Ход и результаты проверки находятся на контроле ведомства. Причины трагического пожара предстоит установить дознавателю МЧС. На месте работают испытательная пожарная лаборатория и психологи.





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Фото: МЧС по РБ