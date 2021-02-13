Авария в Стерлитамаке: столкнулись встречные «Daewoo Nexia» и «Kia Ceed»

Стерлитамакский район | 13 фев 2021 | 10:23

Пьяное ДТП произошло в Стерлитамаке в ночь на 13 февраля. На улице Техническая столкнулись «Daewoo Nexia» и встречная «Kia Ceed».





В результате аварии водитель «Daewoo» — под управлением 34-летней жительницы Гафурийского района — с травмами госпитализирована. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД РБ, проходить медосвидетельствование на алкотестере она отказалась. За рулём другого автомобиля находился 29-летний житель города. Начато разбирательство.



Добавим, всего 12 февраля на дорогах республики зарегистрировано 10 автомобильных аварий, в которых 12 человек получили травмы. За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 3200 нарушений ПДД, задержаны 70 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке 9-летняя девочка попала под колеса «Mercedes-Benz». ДТП случилось днем 11 февраля на улице Строителей. Школьница начала переход по «зебре», когда на нее наехала элитная иномарка. За рулем находился 49-летний местный житель.





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Фото: скрин видео