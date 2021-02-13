В Уфе зафиксировано превышение ПДК фенола в воздухе

Уфа | 13 фев 2021 | 10:28

В Уфе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации фенола в воздухе. На неприятный запах накануне вечером жаловались горожане.







По информации лаборатории Башгидромета, концентрация фенола на пункте наблюдения на улице Свободы составила 8,1 ПДК. Представители учреждения в интервью агентству «Башинформ» сообщили, что это был одномоментный, залповый выброс с неизвестного завода на севере Уфы.



Сегодня утром превышения по фенолу уже не фиксировались. Напомним, 3 февраля на севере города специалисты Минприроды зафиксировали превышение ПДК по сероводороду. Жалобы уфимцев тогда направили в Роспотребнадзор и Росприроднадзор.





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Фото: скрин видео