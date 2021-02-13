Житель Мишкинского района лишился 2,5 млн рублей, попавшись на уловки мошенника

Мишкинский район | 13 фев 2021 | 10:59

Башкирские полицейские ищут мошенника, который представившись сотрудником банка, ввел в заблуждение 49-летнего жителя Мишкинского района и завладел его 2,5 миллионами рублей.







Жертва мошенника - 49-летний житель Мишкино написал в полицию заявлением о том, что неизвестный, введя его в заблуждение, завладел денежными средствами в сумме более 2,5 миллионов рублей.



Полицейские выяснили, что доверчивому мужчине позвонил очередной лже-сотрудник банка и напугал, что с его счета неизвестные пытаются снять деньги.

- Собеседник по телефону заявил, что во избежание несанкционированного списания средств необходимо продиктовать реквизиты и коды подтверждений операций. Таким образом, мужчина перевел аферисту почти полтора миллиона рублей, - сообщили в МВД по Башкирии.

Злоумышленнику понравилось податливость держателя банковского счета, и он решил снять его деньги и с других банков. Он предложил жителю Мишкино обезопасить все счета и перевести деньги с них на якобы «резервный». Мужчина безоговорочно принял предложение афериста, снял 1,1 миллионов рублей со своего расчетного счета в другом банке и через банкомат перевел их на расчетные счета, которые диктовал по телефону неизвестный мужчина.



Спустя некоторое время житель Мишкино понял, что из миллионера превратился в жертву афериста.

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Фото: ysia.ru