Житель Мишкинского района лишился 2,5 млн рублей, попавшись на уловки мошенника
Мишкинский район | 13 фев 2021 | 10:59
Башкирские полицейские ищут мошенника, который представившись сотрудником банка, ввел в заблуждение 49-летнего жителя Мишкинского района и завладел его 2,5 миллионами рублей.
Жертва мошенника - 49-летний житель Мишкино написал в полицию заявлением о том, что неизвестный, введя его в заблуждение, завладел денежными средствами в сумме более 2,5 миллионов рублей.
Полицейские выяснили, что доверчивому мужчине позвонил очередной лже-сотрудник банка и напугал, что с его счета неизвестные пытаются снять деньги.
Злоумышленнику понравилось податливость держателя банковского счета, и он решил снять его деньги и с других банков. Он предложил жителю Мишкино обезопасить все счета и перевести деньги с них на якобы «резервный». Мужчина безоговорочно принял предложение афериста, снял 1,1 миллионов рублей со своего расчетного счета в другом банке и через банкомат перевел их на расчетные счета, которые диктовал по телефону неизвестный мужчина.
Спустя некоторое время житель Мишкино понял, что из миллионера превратился в жертву афериста.