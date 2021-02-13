Уфимка обокрала свою знакомую после застолья

Уфа | 13 фев 2021 | 11:06

В Уфе девушка пришла к своей знакомой в квартиру. Вместе они посидели, выпили. А после ухода гостью, девушка обнаружила пропажу нескольких ценных вещей.







В пресс-службе МВД по Уфе сообщили, что девушка обратилась в полицию спустя несколько дней после визита гостьи. Она обнаружила, что из квартиры пропали золотое кольцо с драгоценным камнем, а также фитнес-браслет и телефонная гарнитура. В сумме потерпевшей был нанесен ущерб на сумму 37 тысяч рублей.



Подозреваемая была установлена и задержана правоохранительными органами. Выяснилось, что похитила ценные вещи именно та самая гостья.

Пресс-служба МВД по Уфе:



- Похищенное кольцо девушка сдала в ломбард, а фитнес-браслет и телефонную гарнитуру полицейские изъяли. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

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