В Уфе внедорожник на скорости задавил мужчину, стоявшего на остановке

Уфа | 13 фев 2021 | 17:34

В Уфе 41-летний водитель Toyota Hilux на скорости влетел в мужчину, который стоял на остановке и ждал автобус. В ГИБДД Уфы рассказали, что ДТП произошло сегодня утром, 13 февраля, на улице Ибрагимова.







По информации инспекторов, хозяин внедорожника не справился с управлением. Момент аварии зафиксировал регистратор проезжавшей мимо машины.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. По факту дорожного происшествия начато разбирательство, — уточнили в ведомстве.

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Фото: скрин видео