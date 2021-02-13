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В Уфе внедорожник на скорости задавил мужчину, стоявшего на остановке

В Уфе внедорожник на скорости задавил мужчину, стоявшего на остановке

Уфа | 13 фев 2021 | 17:34

В Уфе 41-летний водитель Toyota Hilux на скорости влетел в мужчину, который стоял на остановке и ждал автобус. В ГИБДД Уфы рассказали, что ДТП произошло сегодня утром, 13 февраля, на улице Ибрагимова.

По информации инспекторов, хозяин внедорожника не справился с управлением. Момент аварии зафиксировал регистратор проезжавшей мимо машины.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. По факту дорожного происшествия начато разбирательство, — уточнили в ведомстве.
10 февраля в Уфе пассажирский автобус врезался в остановку, момент также попал на видео. А вчера, 12 февраля, джип в Стерлитамаке задавил ребенка.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео

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