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В Нефтекамске обнаружили тело четырехмесячного малыша

В Нефтекамске обнаружили тело четырехмесячного малыша

Нефтекамск | 13 фев 2021 | 21:08

Известно, что бездыханное тело малыша нашли по месту его жительства, в одной из многоэтажек в Нефтекамске. По данным источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, при первичном осмотре тела четырехмесячного мальчика эксперты не нашли видимых следов насильственной смерти.

Сейчас в запутанной истории смерти малыша разбираются следователи. С места происшествия изъяли детское питание и бутылочку-соску, через которую кормили ребенка.

Похожий случай произошел летом 2020 года в Мелеузовском районе республики. Там родители обнаружили мертвой свою полугодовалую дочку.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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