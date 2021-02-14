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Житель Бирска получил ножевые ранения, защищая племянников от их отчима

Житель Бирска получил ножевые ранения, защищая племянников от их отчима

Бирский район | 14 фев 2021 | 14:22

Житель Бирска, желая лучшей участи своим родным племянникам, хотел их забрать к себе от сестры и ее сожителя, но стал жертвой ножевого нападения. Отчим маленьких детей нанес ему несколько ножевых ранений.

Полицейским стало известно о нападении на человека от врачей городской больницы, которые сообщили о молодом пациенте с ножевым ранением в грудь.

Выехавшие на место правоохранители сразу установили нападавшего и задержали ранее судимого за убийство 40-летнего местного жителя.

- По предварительной информации, 25-летний горожанин, прибыл в квартиру на улице Социалистической с целью забрать своих племянников, которые проживали со своей матерью и ее сожителем. По мнению молодого человека, детей неправильно воспитывали, - сообщает МВД по Башкирии. - На этой почве между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 40-летний мужчина схватил нож и нанес им удар в грудь заботливого родственника.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

О судьбе детей пока ничего не известно.

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Источник: www.sobkor02.ru

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