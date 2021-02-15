В Башкортостане объявлено вознаграждение в 200 тысяч рублей за информацию об опасном преступнике

| 15 фев 2021 | 13:59

В Башкирии разыскивается мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. За любую информацию, которая поможет расследованию, выплатят вознаграждение в 200 тысяч рублей.







Известно, что разыскивается 43-летний житель города Белоярский, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе. Зовут его Злобин Алексей Викторович. Предполагается, что в декабре 2017 года он совершил преступление в отношении девочки-подростка из города Октябрьского. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

Если вы или кто-то из ваших близких знает о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонному номеру 02 дежурная часть МВД по РБ (347) 279-39-02, или в Управление уголовного розыска МВД по РБ (347) 279-33-87.





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Фото: пресс-служба МВД России по РБ