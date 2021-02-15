В Уфе фейковые медработники обокрали пенсионеров на 330 тысяч рублей

Уфа | 15 фев 2021 | 16:02

В уфимское отделение полиции с заявлением о краже обратились пожилые супруги, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии. По их словам, из их квартиры пропала крупная сумма денег – 330 тысяч рублей.







Пенсионеры обвиняют в краже двух женщин, которые представились работниками медицинского учреждения. Они позвонили в дверь и предложили свои услуги. На тот момент 81-летний мужчина чувствовал себя неважно, поэтому без колебаний врачей пригласили войти. Для осмотра больного они прошли на кухню, оставив входную дверь открытой. После они ушли и пообещали позже позвонить. Через пару дней выяснилось, что из серванта пропали деньги. Пожилая пара считает, что у мошенниц мог быть подельник.



На данный момент правоохранители разыскивают предполагаемых преступников. Следком возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении фигурантов уголовного дела по резонансному убийству заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина. Федора Токарчука, Сергея Евстафьева и еще троих участников признали виновными.





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