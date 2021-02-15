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В Уфе школу №110 затопило кипятком

В Уфе школу №110 затопило кипятком

Уфа | 15 фев 2021 | 18:11

В Уфе местную школу № 110 затопило из-за прорыва трубы. Об этом сообщили горожане в сети вчера, 14 февраля.

— В 110 школе вчера был прорыв трубы с кипятком, — отметил очевидец.

Судя по кадрам, из-за напора воды обвалился потолок, торчали проводки, а стены были все мокрые. Залило даже лестничную площадку.

Начальница управления образования мэрии Уфы Елена Хаффазова тем временем подтвердила факт утечки воды из трубы и заверила, что сейчас проблема решена. По ее словам, ЧП произошло на днях и не во время школьных занятий. Что именно послужило причиной прорыва теплосетей — неизвестно.


Ранее сообщалось, что в Уфе нашли нарушения при приеме детей в детские сады. Во время совещания в Правительстве Башкирии Радий Хабиров вновь вернулся к вопросу детских садов для особенных малышей.

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Источник: ufa1.ru
Фото: bash_dtp_official / instagram.com

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