В Уфе школу №110 затопило кипятком

В Уфе местную школу № 110 затопило из-за прорыва трубы. Об этом сообщили горожане в сети вчера, 14 февраля.
— В 110 школе вчера был прорыв трубы с кипятком, — отметил очевидец.
Судя по кадрам, из-за напора воды обвалился потолок, торчали проводки, а стены были все мокрые. Залило даже лестничную площадку.
Начальница управления образования мэрии Уфы Елена Хаффазова тем временем подтвердила факт утечки воды из трубы и заверила, что сейчас проблема решена. По ее словам, ЧП произошло на днях и не во время школьных занятий. Что именно послужило причиной прорыва теплосетей — неизвестно.