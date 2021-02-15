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Житель Архангельского района ударил ножом своего гостя во время застолья

Житель Архангельского района ударил ножом своего гостя во время застолья

Архангельский район | 15 фев 2021 | 18:13

В Архангельском районе алкогольная посиделка закончилась поножовщиной. Подробности инцидента сообщила пресс-служба МВД по РБ.

В гости к 51-летнему жителю деревни Красная Регизла пришёл 33-летний знакомый. Друзья решили провести вечер за распитием спиртных напитков, хотя хозяин дома более 20 лет не притрагивался к алкоголю.

Дружеский разговор под градусом перерос в конфликт и драку. Тогда хозяин дома схватил нож и ударил им гостя. Быстро осознав содеянное, мужчина позвонил в скорую помощь и полицию и дождался приезда служб, сидя с пострадавшим приятелем.

33-летний мужчина перенёс операцию и теперь идёт на поправку. А 51-летний сельчанин задержан. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

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Источник: bash.news

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