Житель Архангельского района ударил ножом своего гостя во время застолья

Архангельский район | 15 фев 2021 | 18:13

В Архангельском районе алкогольная посиделка закончилась поножовщиной. Подробности инцидента сообщила пресс-служба МВД по РБ.







В гости к 51-летнему жителю деревни Красная Регизла пришёл 33-летний знакомый. Друзья решили провести вечер за распитием спиртных напитков, хотя хозяин дома более 20 лет не притрагивался к алкоголю.



Дружеский разговор под градусом перерос в конфликт и драку. Тогда хозяин дома схватил нож и ударил им гостя. Быстро осознав содеянное, мужчина позвонил в скорую помощь и полицию и дождался приезда служб, сидя с пострадавшим приятелем.



33-летний мужчина перенёс операцию и теперь идёт на поправку. А 51-летний сельчанин задержан. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.





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